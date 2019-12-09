В сети показали видео "царского" кортежа Путина в Париже

В сети появилась видеозапись, как президент России Владимир Путин едет с огромным кортежем на встречу в Нормандском формате в Париже.

Видео российского кортежа у себя на странице в Facebook выложил народный депутат Алексей Гончаренко.

Он отметил, что кортеж Путина из 17 автомобилей и восьми мотоциклов сопровождения полиции оказался больше, чем всех остальных участников саммита вместе взятых.

"Кортеж "русского царя". Чтобы вы понимали, кортежи Зеленского, Макрона и Меркель, вместе взятые были меньше, чем у Путина. Конечно, далеко мы уже ушли от "братьев". У них все еще ценностью является количество и цена автомобилей", - заметил нардеп.

Также Гончаренко рассказал, как с дороги выгнали обычного велосипедиста, чтобы кортеж Путина мог проехать.

"Бедный велосипедист, на него все накинулись. Бедный французский велосипедист не знает, что тут русский царь", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже ветераны АТО устроили акцию – бросали на землю флаги России, ЛДНР и плакаты с лозунгами о президенте Украины Владимире Зеленском.