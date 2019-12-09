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В Украину идет "жара": синоптики дали прогноз до конца недели

понедельник, 09 декабря 2019, 14:55
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Фото: 24tv.ua

До конца недели, с 10 по 15 декабря, в Украине ожидается плюсовая погода и дожди в некоторых областях.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, во вторник ожидается теплая погода до 12 градусов днем в Одессе и в 4-5 градусов тепла в среднем по стране. Синоптики отмечают высокую вероятность дождей в Ивано-Франковске и Ужгороде.

В среду, 11 декабря, осадки ожидаются также во Львове, Тернополе и Черновцах. В среднем по стране станет немного прохладнее – синоптики называют 3-4 градуса тепла средней температурой по стране в этот день.

В четверг, 12 декабря, условно прохладная температура сохранится, однако дождливых районов станет меньше – осадков ждут лишь в Ужгороде.

В пятницу, 13 декабря, дожди пройдут по всей территории Карпат и Закарпатья, при этом с востока будет надвигаться холод – в Луганске днем ожидается мороз.

В субботу, 14 декабря, осадков ждут на всей территории Украины западнее Днепра. При этом температура воздуха существенно не изменится – от +2 в Луцке до +8 в Одессе. Холодная погода на востоке сохранится – в Луганске ожидаются морозы, в остальных восточных областях ненамного теплее.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики заявили, что в Украине морозы пойдут на спад и будут напоминать о себе исключительно по ночам.

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