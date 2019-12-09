RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

16:58
В сети показали видео "царского" кортежа Путина в Париже
16:50
Под Одессой поставили трогательный памятник убитой 11-летней девочке: фото
16:39
Украли деньги у детдома: топ-чиновников Луганской ОГА поймали на хищениях на миллионы, фото
16:39
Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото
16:33
"Преступник" в команде Зеленского: в сети указали на интересный момент в переговорах с Путиным
16:30
Как в Киеве готовятся к Новому году: эксклюзивные фото
16:03
На Донбассе загадочно погиб боевик ДНР, пойманный с арсеналом оружия: фото
16:02
Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом
15:59
Суд принял важное решение по судьбе проспектов в честь Бандеры и Шухевича в Киеве
15:58
ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом
15:47
Притворялась бабушкой: в Запорожье разоблачили наглую мошенницу-"актрису", видео
15:24
Мужчина украсил дом к Рождеству, но соседи обвинили его в безвкусице - он ответил троллингом покрасивее
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вместо озера - пустыня: сеть ужаснули видео экокатастрофы в Крыму

понедельник, 09 декабря 2019, 13:02
переглянути новину українською

В оккупированном Россией Крыму за последние несколько лет полностью исчезло озеро.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Экологическая катастрофа произошла с водоемом Богайлы в Сакском районе полуострова. Оккупационные власти ничего не делают с этим, также молчат и местные СМИ.

На месте озера перед людьми открывается страшный пейзаж: там где была вода, теперь сухая потрескавшаяся поверхность без признаков жизни. Дно бывшего озера все в бытовом мусоре.

По словам местных жителей, еще совсем недавно в озере ловили бычков, карасей и даже карпов. Они уточняют, что причины исчезнувшего озера могут быть в перекрытии Северо-Крымского канала, из-за частных интересов, или по вине сезонной засухи.

"Может быть, родники заилились, может, из-за того пересохло, что водоемы понаделали частники", - делятся догадками люди.

"Из-за того, что Украина перекрыла воду, потому что с Россией не очень отношения", - видят другие политический аспект.

"Я думаю, от жары, 42 градуса было в июне, очень жарко. Озеро у нас уже второй раз пересыхает", - говорят о естественных причинах жители ближайшего села Фрунзе.

Название озера – Богайлы в переводе с крымскотатарского – "гнилая вода". Свое имя водоем предположительно получил из-за целебных грязей, которые неприятно пахнут.

Богайлы входит в евпаторийскую группу озер, считается пятым по площади озером в районе. Буквально в нескольких метрах от края водоема - Черное море. Богайлы наполняется природными осадками, подземными источниками и двумя небольшими ручьями.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, который находится между Орлиным и Кизиловым и уже практически высох.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: