Вместо озера - пустыня: сеть ужаснули видео экокатастрофы в Крыму

В оккупированном Россией Крыму за последние несколько лет полностью исчезло озеро.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Крым.Реалии".

Экологическая катастрофа произошла с водоемом Богайлы в Сакском районе полуострова. Оккупационные власти ничего не делают с этим, также молчат и местные СМИ.

На месте озера перед людьми открывается страшный пейзаж: там где была вода, теперь сухая потрескавшаяся поверхность без признаков жизни. Дно бывшего озера все в бытовом мусоре.

По словам местных жителей, еще совсем недавно в озере ловили бычков, карасей и даже карпов. Они уточняют, что причины исчезнувшего озера могут быть в перекрытии Северо-Крымского канала, из-за частных интересов, или по вине сезонной засухи.

"Может быть, родники заилились, может, из-за того пересохло, что водоемы понаделали частники", - делятся догадками люди.

"Из-за того, что Украина перекрыла воду, потому что с Россией не очень отношения", - видят другие политический аспект.

"Я думаю, от жары, 42 градуса было в июне, очень жарко. Озеро у нас уже второй раз пересыхает", - говорят о естественных причинах жители ближайшего села Фрунзе.

Название озера – Богайлы в переводе с крымскотатарского – "гнилая вода". Свое имя водоем предположительно получил из-за целебных грязей, которые неприятно пахнут.

Богайлы входит в евпаторийскую группу озер, считается пятым по площади озером в районе. Буквально в нескольких метрах от края водоема - Черное море. Богайлы наполняется природными осадками, подземными источниками и двумя небольшими ручьями.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, который находится между Орлиным и Кизиловым и уже практически высох.