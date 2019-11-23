В Крыму за год полностью исчезло живописное озеро: фото и видео до и после

В сети показали свежее фото из оккупированного Севастополя, а в частности Туристского пруда, которое находится между Орлиным и Кизиловым.

Судя по опубликованным кадрам,водоем на грани вымирания.

"Спасти мелеющий водоем они просили на протяжении нескольких лет, но закончилось тем, что воду из него спустили окончательно", - пишут в сети.

Также в сети показали фото озера датированное 2018 годом.

Как сообщал "Апостроф", украинское побережье, в том числе и популярный курорт Кирилловка, изнемогают от шторма. По словам очевидцев, ветер 22 ноября был настолько сильный, что не давал открыть двери в машине.

Напомним, что ранее появились новые фото затопленного украинского курорта Кирилловка. Кроме этого, как сообщили спасатели, им удалось спасти мужчину и женщину, которые оказались в плену стихии в домике одной из турбаз.