Бойцы ВСУ понесли тяжелые потери на Донбассе, много погибших: заявление штаба

В понедельник, 9 декабря, трое бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на мине на Донбассе, они погибли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

По данным штаба, 9 декабря боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

С начала суток 10 декабря оккупанты огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.

Как сообщал "Апостроф", 7 декабря на Донбассе во время вражеского обстрела погиб младший сержант 28-летний Дмитрий Темный. Он получил ранения во время активизации обстрелов боевиков вблизи поселка Золотое.