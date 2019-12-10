RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

20:05
Подбираем гардероб на зиму: 10 неудачных вещей, которые уже давно вышли из моды
18:40
Ничего не изменится: известный журналист уверен, что футбольную Россию не накажут
18:37
Кирку Дугласу исполнилось 103 года: семья поздравила легенду Голливуда трогательными фото
18:00
Интер - Барселона: прогноз букмекеров на матч 10 декабря
17:54
В США береговая охрана спасла собаку, которая уплыла далеко в море
17:50
Коломойский угрожал расправой судье на баскетбольном матче своего сына
17:15
Где смотреть онлайн Интер - Барселона: расписание трансляций
16:41
Страна-изгой: появились яркие фотожабы и карикатуры на отстранение России от международных турниров
16:39
Украинский коллекционер отдал чемодан денег за разноцветных мишек: фото
16:02
Названы номинанты на премию Золотой глобус-2020: украинский фильм остался за бортом
15:58
ONUKA выпустила новый мистический клип с экологичным посылом
15:55
Аякс - Валенсия: прогноз букмекеров на матч 10 декабря
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лидеры "нормандской четверки" обнародовали итоговый документ саммита: фото

вторник, 10 декабря 2019, 01:23
переглянути новину українською

Стало известно о чем договорились президент Французской Республики Эммануэль Макрон, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

На официальном сайте Офиса Президента Украины появился итоговый документ саммита.

В первую очередь "минские договоренности" продолжают служить основой работы Нормандского формата.

На этой основе они решили следующее:

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта: прекращение огня, разминирование, освобождение и обмен пленных, новые пункты пропуска через линию разграничения

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений: стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в комплексе мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, они согласились провести еще одну встречу в этом формате через четыре месяца.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовы для Украины, читайте в материале "Апострофа": Ни капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: