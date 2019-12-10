Лидеры "нормандской четверки" обнародовали итоговый документ саммита: фото

Стало известно о чем договорились президент Французской Республики Эммануэль Макрон, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский.

На официальном сайте Офиса Президента Украины появился итоговый документ саммита.

В первую очередь "минские договоренности" продолжают служить основой работы Нормандского формата.

На этой основе они решили следующее:

1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта: прекращение огня, разминирование, освобождение и обмен пленных, новые пункты пропуска через линию разграничения

2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений: стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в комплексе мероприятий по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

3. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, они согласились провести еще одну встречу в этом формате через четыре месяца.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовы для Украины, читайте в материале "Апострофа": Ни капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже