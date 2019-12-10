Называл Крым российским и верил Путину: чем запомнился экс-мер Москвы Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в клинике Мюнхена, в Украине известен своими скандальными заявлениями, а в России – как чиновник советской школы, который пытался внедрить свои консервативные взгляды в вопросах обустройства российской столицы.

Так, Лужков в течение 18 лет занимал должность мэра Москвы. На посту он пытался реализовать ряд инициатив по сокращению количества пробок в городе, ни одна из которых не была реализована до конца, пропагандировал свой взгляд в архитектуре, вследствие чего в городе появилось много псевдоисторических строений сомнительной художественной ценности, а также давал свои разрешения на снос старых жилых зданий и застройку центра офисными строениями без учета роста нагрузки на инфраструктуру. Также он предлагал откровенно провальные эксперименты, например, создать специальное устройство для сбивания сосулек с крыш.

Осенью 2010 года он был уволен с должности "в связи с утратой доверия" со стороны тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Свою отставку он прокомментировал в интервью, заявив, что не считает ситуацию "предательством", но допускает такую трактовку. Следует отметить, что после увольнения Лужков стал фермером и открыл агрохолдинг в Калининградской области.

В мае 2008 года мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что Севастополь должен быть отдан России. После этого в СБУ решили бессрочно запретить ему въезд в Украину. В июне 2010 года Лужкову снова разрешили посещать Украину по приказу Виктора Януковича, однако он указал, что мнения своего по Крыму не меняет и запрет вновь обрел силу после аннексии полуострова Россией.

Как сообщал "Апостроф", 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. У него остановилось сердце в одной из клиник немецкого города Мюнхен в возрасте 84 лет. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.