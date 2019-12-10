RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
15:57
Лига чемпионов: наставник "Ливерпуля" отметился дерзкой выходкой перед игрой с "Зальцургом"
15:45
Бавария - Тоттенхэм: прогноз букмекеров на матч 11 декабря
15:44
Лига чемпионов: "Барселоне" не помогут два ключевых игрока в матче с "Интером"
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
15:05
Где смотреть онлайн Бавария - Тоттенхэм: расписание трансляций
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
13:58
Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge: как затея Пита Фрейтса сплотила миллионы
13:50
Атлетико - Локомотив: прогноз букмекеров на матч 11 декабря
13:37
Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына
13:13
Disney предупредили, что новые "Звездные войны" могут вызвать приступ эпилепсии
13:10
Где смотреть онлайн Атлетико - Локомотив: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Называл Крым российским и верил Путину: чем запомнился экс-мер Москвы Лужков

вторник, 10 декабря 2019, 12:41
переглянути новину українською
Умер Юрий Лужков Фото: Скриншот

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который умер 10 декабря в клинике Мюнхена, в Украине известен своими скандальными заявлениями, а в России – как чиновник советской школы, который пытался внедрить свои консервативные взгляды в вопросах обустройства российской столицы.

Так, Лужков в течение 18 лет занимал должность мэра Москвы. На посту он пытался реализовать ряд инициатив по сокращению количества пробок в городе, ни одна из которых не была реализована до конца, пропагандировал свой взгляд в архитектуре, вследствие чего в городе появилось много псевдоисторических строений сомнительной художественной ценности, а также давал свои разрешения на снос старых жилых зданий и застройку центра офисными строениями без учета роста нагрузки на инфраструктуру. Также он предлагал откровенно провальные эксперименты, например, создать специальное устройство для сбивания сосулек с крыш.

Осенью 2010 года он был уволен с должности "в связи с утратой доверия" со стороны тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. Свою отставку он прокомментировал в интервью, заявив, что не считает ситуацию "предательством", но допускает такую трактовку. Следует отметить, что после увольнения Лужков стал фермером и открыл агрохолдинг в Калининградской области.

В мае 2008 года мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что Севастополь должен быть отдан России. После этого в СБУ решили бессрочно запретить ему въезд в Украину. В июне 2010 года Лужкову снова разрешили посещать Украину по приказу Виктора Януковича, однако он указал, что мнения своего по Крыму не меняет и запрет вновь обрел силу после аннексии полуострова Россией.

Как сообщал "Апостроф", 10 декабря умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. У него остановилось сердце в одной из клиник немецкого города Мюнхен в возрасте 84 лет. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: