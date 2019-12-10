Не пережил операции: стало известно о смерти бывшего экс-топ-чиновника России

Во вторник, 10 декабря, на 84 году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Об этом сообщают росСМИ.

По данным РЕН ТВ, бывший градоначальник скончался в одной из клиник немецкого города Мюнхен. В медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

""РИА Новости" пишут, что источник в мэрии Москвы подтвердил кончину Лужкова.

Юрий Лужков занимал должность градоначальника Москвы с 1992 по 2010 год.

В сентябре 2016 года бывший мэр указом президента Владимира Путина был награжден орденом"За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик".

В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства столицы.

6 июня 1992 года был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы, после чего избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 30 ноября в клинике в Лондоне после недели пребывания в коме скончался один из самых богатых бизнесменов Волгограда, основатель и владелец группы компаний "Магнат" 49-летний Дмитрий Обретецкий.