Подозреваемый в убийстве Даши Лукьяненко сделал скандальное заявление: видео

22-летний Николай Тарасов, которого подозревают в жестоком изнасиловании и убийстве 11-летней школьницы Дарьи Лукьяненко, в зале суда заявил, что показания у него "выбивали" пытками местные полицейские.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать, когда меня били в отделении, сказали, чтобы я признавал", - заявил Николай Тарасов.

Сказал это на первом судебном заседании по делу об убийстве девочки. Сегодня его открыли, но сразу перенесли, ведь в суд не явился адвокат обвиняемого. Слушания судьи хотят начать завтра, 11 декабря.

13 июня в Ивановке Одесской области исчезла 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве и изнасиловании Даши Лукьяненко задержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затянул девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетней", "убийство несовершеннолетней, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом».

Как сообщал "Апостроф" ранее, 21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову , которого подозревают в убийстве Даши Лукьяненко.