Тело прятали в морозилке: появились новые детали страшного убийства девочки под Одессой

В деле о жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Ивановке Одесской области наметился новый поворот - местные жители предполагают, что убийца прятал тело погибшей сначала в морозилке, а уже потом бросил в выгребную яму.

Об этом сообщают "Факты".

Так, данная версия может объяснить то, почему правоохранители во время двух обысков не могли вычислить подозреваемого.

По словам жительницы Ивановки Ольги, мать убийцы в разговоре с ней вспоминала, как к ней приходили кинологи и ничего не нашли.

"Я тете Маше (матери подозреваемого, - ред.) верила, поддерживала ее, когда она говорила, что сына пытаются оболгать. Она еще мне сказала: "Если он убил, то куда бы спрятал труп?" - а я отвечаю: "Как куда?! В морозилку". Ведь рядом с жилым домом Тарасовых имеется склад для товара… Тогда тетя Маша замолчала, а после паузы сказала: "Ой, у нас не работают морозилки, только холодильник", - отметила женщина.

В то же время она уточнила, что в тот день семья убийцы получила мясо, а следовательно, хранили его в морозилке.

"Подумалось: не мог ли он (Николай Тарасов, - ред.) сначала спрятать тело девочки в холодильник? А потом сам или с помощью родителей выбросил его в канализацию? Может, поэтому оно сохранилось?.." - подчеркнула Ольга.

Однако стоит добавить, что именно из-за сильного разложения тела девочку хоронили в закрытом гробу.

Как сообщал "Апостроф", 21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве Даши Лукьяненко.

В этот же день в пгт. Ивановка Одесской области сотни человек пришли провести в последний путь жестоко убитую 11-летнюю Дашу Лукьяненко.