Стреляли вблизи Станицы Луганской: боевики устроили наглую провокацию на Донбассе

10 декабря боевики обстреляли Станицу Луганскую на оккупированном Донбассе, чтобы дискредитировать Украину для международного сообщества.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр ООС.

Российские наемники обстреляли границы участка разведения №1 из крупнокалиберных пулеметов. Также применили и другое стрелковое оружие. Таким образом провоцировали бойцов ВСУ на огонь, чтобы обвинить украинскую сторону в несоблюдении режима тишины.

В течение суток безвозвратных потерь и раненых среди военных ВСУ не было.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое волынян, военнослужащие 14 ОМБР подорвались на мине.