Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 11 декабря

В среду, 11 декабря, в Украине ожидается прохладная погода, в отдельных областях ждут осадков.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, по сообщению синоптиков, дожди ожидаются в Винницкой, Черновецкой, Ивано-Франковской и Закарпатской области. В этих районах температура будет с небольшим минусом – заморозков ждут в Ивано-Франковске и Львове.

В "сухих" областях на западе страны – Луцкой и Ровенской, также ждут морозов – здесь температура +1-1.

В центре страны ожидаются прохладные +1+3, на севере – в Чернигове и Харькове +2+4, на юге от Запорожья, Херсоне, Николаеве +3+5, в Одессе относительно теплые +5+8 и в Крыму +5+7. В этих районах без осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что до конца недели, 15 декабря, в Украине ожидаются плюсовая погода и дожди в некоторых областях.