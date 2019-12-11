Глава ПЦУ сделал громкое заявление про Филарета и его окружение

Митрополит Епифаний заявил, что окружение патриарха Филарета сеет вражду и ненависть, у него за спиной играют некоторые пророссийские силы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Украинская правда".

"Сейчас на завершающем этапе происходит ликвидация Киевской патриархии - Украинской православной церкви Киевского патриархата. Потому что как церкви Киевского патриархата не существует, осталась просто религиозная организация, которая когда-то выполняла роль руководящего органа. И в связи с полной ликвидацией Киевской патриархии было принято единогласное решение Священным синодом, что в связи с теми заслугами, которые почетный патриарх Филарет имеет перед Украинской православной церковью, мы пожизненно оставляем ему резиденцию на Пушкинской, 36", - отметил Епифаний.

Он поделился, что собор Владимирский тоже пожизненно остается за ним, где он имеет возможность совершать богослужение, а также содержание, те поступления, которые от Владимирского собора на уровне пожертвований и т.д.

"Но для дальнейшего существования нужно иметь юридическое лицо. И поэтому мы предлагаем создать патриаршую миссию. Но это произойдет только с его согласия. Мы идем на уступки, мы уважаем его, мы проявляем к нему христианскую любовь. Почетный патриарх часто декларирует, что его хотят "выбросить на улицу". Это не соответствует действительности и это - неправда. Никогда ни у кого даже не было подобной мысли. Но, к сожалению, то окружение, которое сейчас у него, сеет вражду, сеет ненависть", - подчеркнул митрополит.

На вопрос журналистов, зачем это делают, он ответил: "Непонятно".

"Вот есть люди, которым нравится, чтобы было противостояние. К сожалению, за спиной почетного патриарха Филарета - я думаю, что он этого не осознает, - играют некоторые пророссийские силы. Были исследования, возможно, вы видели, где явно и открыто "люди Медведчука" проводили проплаченные митинги против меня", - рассказал Епифаний.

По его словам Филарет не осознает этого.

"Ну если проводятся реально митинги, проплаченные пророссийскими силами. Один из них на Софийской площади - собрали один и тот же митинг сначала в поддержку "112 канала", кажется, а потом "на защиту" Героя Украины патриарха Филарета. Здесь реально видно, что есть внешнее вмешательство в эти дела", - сказал митрополит.

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет резко ответил на решение Синода Православной церкви о предоставлении ему права пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создании религиозную комиссию.