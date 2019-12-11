К Новому году готовы: сеть впечатлило фантастическое фото украинских Карпат

Туман превратил заснеженную вершину горы Поп Иван Черногорский в Украинских Карпатах в сказочный объект.

Снимок с одной из самых высоких вершин Украинских Карпат опубликован на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:50 11.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -5 ° С, ветер юго-западный 5-7м / с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50м", - говорится в подписи к снимку.

На фото видно, что вершина горы полностью укрыта туманом.

Как сообщал Апостроф, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что на Новый год в Украине ожидается снежная погода с небольшими морозами.