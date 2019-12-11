Стало известно о трагической гибели ветерана АТО, поймавшего опасного террориста на Донбассе

В дорожно-транспортном происшествии во вторник, 10 декабря, погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен.

Об этом сообщила в своем аккаунте в Twitter волонтер Галина Цегельник.

"Погиб в ДТП ветеран, военный кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий..." - написала она в соцсети.

По предварительным данным, его сбил автомобиль.

В зоне боевых действий на Донбассе Яцен находился во время нескольких ротаций, побывал в самых горячих точках, получил тяжелые ранения. Он стал известен после того, как принимал участие в спецоперации по задержанию так называемого "медового террориста" – дедушки, который приносил на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

Родился Юрий Яцен в селе Рогозки Сновского района. В начале войны освоил професссию кинолога.

На Донбассе он встретил свою любимую женщину и вместе с ней вернулся на родную Черниговщину.

Как сообщал "Апостроф", раньше в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан", которого вместе с женой зверски избили на улице Академика Киприанова.