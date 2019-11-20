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Умер ветеран АТО с позывным "Хан", которого зверски избили в Киеве

среда, 20 ноября 2019, 14:56
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Фото: 1838.life

В Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов с позывным "Хан", которого вместе с женой зверски избили на улице Академика Киприанова.

Об этом сообщила волонтер Татьяна Руденькая на своей странице в Facebook.

"Хана" не стало. Без подробностей!", – написала она.

Похороны организуют сослуживцы, волонтеры и друзья мужчины, их дата пока неизвестна.

По словам волонтера, собранные на лечение "Хана" средства используют на его погребение.

Как сообщал "Апостроф", 11 ноября волонтер Татьяна Руденька в Facebook написала, что в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги находились в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.

11 ноября в полиции сообщили, что задержали подозреваемых в избиении Панова и его жены - это мужчины 1989 и 1990 годов рождения. Правоохранители установили, что 9 ноября вечером между сыном и матерью во время телефонного разговора возник конфликт. Поэтому мужчина приехал в дом, где она проживала. Во время очередной ссоры он пытался ее избить, поэтому за женщину вступился его отчим. Позже пасынок позвал своего друга, с которым они нанесли супругам телесные повреждения и скрылись.

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