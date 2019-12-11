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Украинцам готовят "сюрприз" с зарплатами и прожиточным минимумом: первые детали

среда, 11 декабря 2019, 12:52
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Фото: Фото из открытых источников

Кабмин вносит в Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, который предполагает, что размер зарплат и других выплат не будет зависеть от прожиточного минимума.

Соответствующие фото, подтверждающие эту правительственную инициативу, опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

"Вот правительство и решило одну из своих стратегических целей. Прожиточный минимум можно будет сделать реальным! Ура! Правда, он не будет теперь иметь никакого значения, но это уже мелочи. Жалкая тактика. А Правительство у нас - стратеги!" – прокомментировал возможное нововведение он.

Напомним, с 1 декабря вырос и прожиточный минимум. Теперь он составляет 2102 гривны для трудоспособных (было 2007), 1638 для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 для детей с 6 до 18 лет (было 2118) .

Подробнее об этом и о других нововведениях декабря читайте в материале "Апострофа": Новые банкноты и много выходных: какие сюрпризы ждут украинцев в декабре.

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