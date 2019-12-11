Утверждены новые правила поставки горячей воды: каких изменений ждать украинцам

Правительство утвердило новые правила подачи горячей воды в Украине, тарифы на которую обещали повысить.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Мы определили требования к качеству самой услуги - поставка горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. При этом, это касается как коллективных потребителей так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Ранее стало известно, что цена газа для населения и теплокоммунэнерго в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период в текущем году, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины со следующего года.