RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 декабря

19:52
Хорошая альтернатива спортзалу: 5 поз для секса, которые подтянут ваши мышцы
19:12
В России показали "Слугу народа", вот только есть одно "но" - кажется, шутку о Путине вырезать забыли
18:10
Анита Луценко снова экспериментирует со своей внешностью: на этот раз она кардинально сменила цвет волос
17:22
Новый вид клещей назвали именем лидера группы "Кино" - кто же так накреативил
16:59
У Заворотнюк ответили на слухи о жутких последствиях болезни
16:30
Спецслужбы Путина провели операцию против "террориста-правосека" и показали видео задержания
16:00
Сеть отелей Rixos отмечает юбилей: в одном из них мы поискали 20 причин покритиковать бренд
15:26
Настя Каменских сделала очередное селфи в ванной - нового ничего, но такой фигуре снова завидуют
14:37
Известный олигарх внезапно попросил политубежища в Украине: что происходит
14:32
Шампанское и подарки: в ТРЦ Dream Town открывается Gara Beauty
13:55
Злата Огневич выпустила откровенный клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение
13:41
Дэниэл Рэдклифф заступился за Меган Маркл в ее борьбе с желтой прессой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Утверждены новые правила поставки горячей воды: каких изменений ждать украинцам

среда, 11 декабря 2019, 16:31
переглянути новину українською

Правительство утвердило новые правила подачи горячей воды в Украине, тарифы на которую обещали повысить.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Мы определили требования к качеству самой услуги - поставка горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости", - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

Согласно новым правилам, горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. При этом, это касается как коллективных потребителей так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты.

Ранее стало известно, что цена газа для населения и теплокоммунэнерго в первом квартале 2020 года будет ниже, чем за тот же период в текущем году, даже при условии прекращения транзита российского газа через территорию Украины со следующего года.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: