В Киеве обнаружили арсенал смертельных "подарков" на дне озера: фото

В среду, 11 декабря, в Киеве при расчистке озера в парке Отрадный в Соломенском районе обнаружили военный снаряд.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Предполагается, что на месте была найдена мина времен Второй мировой войны. На место событий прибыла полиция и спасатели.

Следует отметить, что работы в парке были связаны с тем, чтобы спасти озеро от высыхания. Рабочие заметили подозрительный предмет около 10:30 утра, и вызвали на место патруль полиции. Правоохранители оградили территорию лентой.

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Взрывотехники сумели изъять мину и отвезли ее на полигон. Также планируется проверить периметр на предмет новых снарядов. Работы будут возобновлены лишь после полной очистки водоема.

Местные активисты из Муниципальной варты утверждают, что это 5 снаряд, найденный в озере с момента начала работ около полугода назад.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве спецназовцы задержали мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.