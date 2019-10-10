В Киеве спецназ задержал мужчину с оружием и взрывчаткой: фото

10 октября в Киеве спецназовцы задержали мужчину, который перевозил и хранил дома оружие, взрывчатку и патроны.

Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

Сначала мужчину задержали, потому что он нарушил правила дорожного движения, но при проверке обнаружили в багажнике автомобиля карабин и более 70 патронов.

Кроме того, во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта, правоохранители обнаружили тубус от гранатомета РПГ-22, около 300 граммов пластида, 4 запали УЗРГМ-2 и более 1000 патронов различного калибра.

По данному факту начато уголовное производство.

"Задержанный - 36-летний киевлянин, который до этого случая не попадал в поле зрения правоохранителей. По словам подозреваемого, такой арсенал боеприпасов он якобы привез с востока страны, где находился во время боевых действий. Сейчас эта информация проверяется", - рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, расследуется по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи наказывается лишением свободы до семи лет. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал "Апостроф", 8 октября в Киеве открылась ежегодная выставка "Оружие и безопасность-2019", на которой представлены новейшие оружейные разработки.