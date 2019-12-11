В Украину идет еще одна волна потепления: синоптик поразила прогнозом

С начала новой недели, 16 декабря, в Украину придет еще одна волна потепления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, пока в большинстве стран Европы бушуют штормовые ветры, сильные дожди и снег, Украина все еще находится под действием антициклона.

Поэтому 12 декабря на территории страны будет в основном сухо, температура воздуха днем составит от 2 до 5 градусов, на юге – от 6 до 9 градусов.

"В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 градусов", – пишет Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уточнили прогноз погоды на Рождество в Украине.