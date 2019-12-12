Генштаб ВСУ отреагировал на заявление украинского полковника про интеграцию с военными Путина

В Генеральном штабе ВСУ Украины прокомментировали заявление полковника Алексея Ноздрачева о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, которые воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

"Оценочные субъективные суждения, в том числе политического характера, высказанные сегодня, 12 декабря, полковником Алексеем Ноздрачев во время круглого стола в Национальном информационном агентстве "Укринформ" - не есть позицией Генерального штаба и Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев не имел полномочий обнародовать любые заявления, выходящие за пределы его служебных обязанностей и компетенции возглавляемого им подразделения.

По данному факту начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины назначено служебное расследование.

"Мы, военные волонтеры, возмущены такими высказываниями полковника Ноздрачева. Будем требовать его освобождения от должности", - написала в комментариях к посту Генштаба известный волонтер Галина Однорог.

Как ранее сообщал "Апостроф", военнослужащие срочной службы опозорились в соцсетях, опубликовав видео, где они поют русскую военную песню о войне в Чечне.