Кричала и унижала: в Киеве разгорелся скандал из-за издевательств учительницы над школьниками

В Киеве, в школе в Подольском районе дети начали жаловаться на травлю со стороны учительницы, делом после обращения родителей занялись работники ювенальной превенции.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции столицы.

Ученики отметили, что учительница жестоко обращается с ними и унижает их.

Полицейским удалось подтвердить, что указанная сотрудница школы регулярно кричала и оскорбляла школьницу на уроках в течение нескольких дней. Вследствие указанных действий девочке даже пришлось обращаться в медпункт. Также было зафиксировано психологическое давление еще в отношении двух детей, что подтвердило руководство учебного заведения.

По данным фактам были составлены протоколы, где было указано, что "педагог склонна к агрессии, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям". В протоколе отмечены признаки нарушения двух статей законодательства – ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.173-4 (буллинг участника образовательного процесса) КУАП. Результаты переданы в Подольский суд. Учительнице грозит штраф от 50 до 100 минимумов доходов граждан или общественные работы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в семье девочки, которая выбросилась из окна школы №173 в Киеве, заявили, что к такому поступку ее подтолкнул буллинг со стороны сверстников и попустительство сотрудников учебного заведения.