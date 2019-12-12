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Оставил арсенал оружия и сбежал: всплыли новые детали стрельбы по "копам" под Киевом

четверг, 12 декабря 2019, 13:20
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49-летний мужчина, который 11 декабря в городе Яготин расстрелял машину правоохранителей, скрылся с места проживания.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, что в среду, 11 декабря, нетрезвый мужчина так припарковал свое авто, что начал мешать другим участникам дорожного движения. На место происшествия вызвали полицию. Нарушитель открыл по правоохранителям стрельбу из ружья. После этого стрелок скрылся в собственном дворе. В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль.

В доме мужчины провели обыск, но самого стрелка там не обнаружили. Горожанин скрылся на автомобиле Opel Vivaro. В городе и области для его задержания уже объявлена спецоперация "Сирена".

Тем временем правоохранители изъяли из домохозяйства мужчины пистолет системы «Наган», 25 патронов различного калибра, нож. Во дворе изъято гильзы 12-го калибра. Все вещи отправлены на экспертизу.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения для собственного удобства объехал пробку по тротуару.

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