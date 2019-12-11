Под Киевом из-за "героя парковки" произошел конфликт со стрельбой по копам: фото

В городе Яготин Киевской области из-за водителя-нарушителя произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчина припарковал легковой автомобиль в неположенном месте и загородил проезд другим участникам дорожнего движения. На вызов прибыли правоохранители, а нарушитель открыл по ним стрельбу из ружья. После этого стрелок скрылся в собственном дворе.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские, к счастью, остались невредимыми. Для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введено спецоперацию "Гром".

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Как сообщал "Апостроф", 17 октября в столице камера журналиста зафиксировала дерзкого водителя, который вопреки правилам дорожного движения ради собственного удобства объехал пробку по тротуару.