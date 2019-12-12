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По наводке России? В Румынии внезапно задержали Чубарова: подробности

четверг, 12 декабря 2019, 10:28
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Фото: Facebook

12 декабря в аэропорту Бухареста пограничники задержали председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Об этом политик и общественный деятель написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня при прилете в Бухарест и прохождении пограничного контроля румынские пограничники изъяли у меня паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали меня в трансферной зоне аэропорта. Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - прокомментировал свое задержание Чубаров.

Он добавил, что с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году он сам и его коллеги не посещают страны Центральной Азии, Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На их территории российские спецслужбы фактически имеют право арестовывать лиц, преследуемых в РФ, независимо от их гражданства.

Ситуацию удалось решить при вмешательстве Посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова. В 7:00 Рефат Чубаров уже прибыл в гостиницу.

В Румынию председатель Меджлиса крымскотатарского народа прилетел с рабочим визитом. Должен встретиться с Государственным секретарем визита, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации в временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее в Польше задержали ветерана АТО Игоря Мазура, которого РФ обвинила в истязании и убийстве российских солдат во время Первой Чеченской войны.

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