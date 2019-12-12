Пусть весь мир подождет: сеть взбудоражило видео огромного кортежа в Киеве

В Киеве заметили кортеж, из-за которого перекрыли часть дороги.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

В сети пользователи пишут, что это президент Владимир Зеленский не сдержал свое обещание. Он говорил, что не будет использовать кортежи для передвижения.

Однако ранее сообщали, что в Украину приедет иностранная делегация. Говорилось, что 12-13 декабря, в связи с визитами в Украину премьер-министра Грузии Георгия Гахария и премьер-министра Республики Молдова Иона Кику возможны временные ограничения дорожного движения в некоторых районах Киева, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась видеозапись, как президент России Владимир Путин едет с огромным кортежем на встречу в Нормандском формате в Париже.