В Киеве внезапно засветились пропагандисты Путина: в сети волна гнева

В Украину приехали журналисты пропагандистского телеканала "Звезда", они заявили, что решили воспользоваться приглашением президента Украины Владимира Зеленского, которое он объявил на встрече в Нормандском формате в Париже.

Об этом сообщалось в эфире российского телеканала.

На сайте "Звезды" указано, что их съемочная группа оказалась одной из первых российских, которые решили прилететь в Киев после действующего на протяжении 5 лет негласного запрета.

"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - заявила пропагандистка Диана Сирази.

Также представители российского медиа заявили, что летели в Киев через Минск, поскольку взаимный запрет на авиасообщение между Россией и Украиной по-прежнему в силе.

"Ну вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?", - заметила пропагандистка в ходе прямого включения.

Следует отметить, что "Звезда" - официальный телеканал Министерства обороны РФ, является одним из главных источников фейков об Украине, причем не только в вопросах войны на Донбассе, но и политической жизни. СБУ уже задерживала сотрудниц этого телеканала, и они публично признавались в том, что распространяют лживые сведения.

Украинские блогеры и журналисты в связи с новостью о визите российских пропагандистов раскритиковали предложение главы государства и призвали службу безопасности отреагировать на ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее гендиректор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский Boeing MH17 были использованы фейковые материалы, которые якобы "доказывали" вину Украины.