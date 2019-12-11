Топ-пропагандист Путина внезапно признал ложь России о крушении МН17 на Донбассе

Гендиректор российского "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете про сбитый над Донбассом малайзийский Boeing MH17 были использованы фейковые материалы, которые якобы "доказывали" вину Украины.

Об этом он сообщил в интервью изданию The New Yorker.

В ноябре 2014 года российский "Первый канал" показал сюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры с запуском ракет с истребителя. Снимок быстро был разоблачен как фейк: международная независимая группа Bellingcat проанализировала фото и установила, что это коллаж с поисковика Google и Yandex-карт. Снимки были отредактированы. Самолет и истребитель дорисовали сверху.

На вопрос журналиста, зачем на федеральном канале было показано то, что легко можно опровергнуть, Эрнст ответил: "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально".

При этом, он отказался признавать официальную версию международного следствия.

"Вы верите, что отчет Нидерландов – правда, а я верю, что отчет Нидерландов непрофессиональный", – заявил Эрнст.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 ноября в Москве неизвестные напали и избили Руслана Левиева, который занимается расследованием трагедии крушения малайзийского самолета рейса МН17 на Донбассе.