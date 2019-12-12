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В центре Луцка простились с молодыми бойцами, погибшими на Донбассе: фото и видео

четверг, 12 декабря 2019, 23:59
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На Волыни попрощались с двумя воинами ВСУ, Сергеем Сиротой и Андреем Войтовичем, которые погибли на Донбассе 9 декабря от подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщают "Волынские новости".

На встречу героев собрались представители волонтерского центра "Сердце патриота", Автомайдана, Союза воинов АТО Волыни, собратья, депутаты, а также волонтеры. Автомобили с надписями "200" появились на Цуманском перекрестке около 17.40, а потом траурный кортеж во главе с полицейскими автомобилями отправился в сторону Луцка.

Подъезжая к городу, автомобили в колонне начали сигналить извещая людей о том, что в колонне везут погибших героев. Машины начали останавливаться, а их водители выходили, чтобы почтить память погибших Волыни.

Через час гроба с телами героев привезли в центр города, где их уже ожидали сотни жителей города, чтобы попрощаться. Священники помолились за упокой Сергея и Андрея, а после молитвы оркестр исполнил Гимн Украины.

"Наши защитники полетят в места, где проходило их детство и юность. Пусть Господь дарует им Царство Небесное", - отметил отец Михаил Бучак.

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Войтович Андрей Владимирович (1990 г.р.), уроженец села Апрельское Рожищенского района, и Сирота Сергей Николаевич (1997 г.р.), который до призыва был зарегистрирован в селе Щурин Рожищенского района, погибли при выполнении боевого задания. Об их смерти стало известно 10 декабря.

Как сообщал "Апостроф" 7 декабря в Донбассе во время вражеского обстрела погиб младший сержант 28-летний Дмитрий Темный. Он получил ранения во время активизации обстрелов боевиков вблизи поселка Золотое.

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