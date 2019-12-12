В Украине умер знаменитый создатель космических ракет: фото

В Днепре на 82-м году жизни скончался легендарный конструктор КБ "Южное" Владимир Команов.

Об этом сообщает пресс-служба КБ "Южное".

2 декабря 2019, на 82 году ушел из жизни Владимир Геннадьевич Команов — главный конструктор ракетно-космического направления (1986-1996), заместитель Генерального конструктора КБ "Южное" по программе "Морской старт" (1996-2003).

Команов родился 19 июня 1938 года в г. Волноваха Донецкой области. Окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "инженер-механик" (1960). Кандидат технических наук (1980).

В 1960-2003 гг. Работал в ОКБ-586 / КБ "Южное".

Фото: КБ "Южное"

Принимал участие в разработке новых методов и средств телеметрических измерений при запусках ракет шахтного базирования. Осуществлял техническое руководство разработкой, экспериментальной отработки, летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических ракетных комплексов "Циклон-2", "Циклон-3", "Зенит-2", "Энергия-Буран".

Обеспечил разработку и реализацию мероприятий по адаптации наземного ракетного комплекса "Зенит" в морских условиях по проекту "Морской старт". Был представителем КБ "Южное" в группе управления международной компании "Си Лонч", руководил работами по увязки РН "Зенит" с разгонным блоком и космическими аппаратами заказчиков.

Заслуженный машиностроитель Украины (1994), лауреат Ленинской премии (1980) и Государственной премии Украины (1995), академик Международной академии астронавтики (1997), Герой Украины (2002). Почетный гражданин Днепра.

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