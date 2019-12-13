Гибель трех человек в ДТП под Черниговом: опубликованы фото и заявление полиции

В сети появились детали смертельного ДТП под Черниговом, где пострадали шесть человек, еще трое погибли.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черниговской области.

Около девяти утра 13 декабря на трассе "Чернигов-Мена" произошло ДТП. "ВАЗ-21099" и "Рено Логан" столкнулись возле поселка марта. В результате ДТП погибли трое мужчин, двух женщин и еще одного мужчину госпитализировали.

Фото: Сектор коммуникации полиции Черниговской области

Полиция открыла производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в селе Черноморка Одесской области 65-летний водитель Hyundai сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе, в результате чего она скончалась на месте от полученных травм.