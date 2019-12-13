Под Одессой в ДТП погибла 19-летняя учительница: опубликованы фото

В селе Черноморка Одесской области 65-летний водитель Hyundai сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе, в результате чего она скончалась на месте от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 12 декабря.

На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

По предварительным данным, водитель не находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Местные СМИ отмечают, что погибшая была жительницей Совиньона и работала учительницей младших классов.

Решается вопрос о задержании мужчины. Также ему могут сообщить о подозрении.

Также в сети ситуацию прокомментировали свидетели смертельной аварии.

Напомним, что начальник одного из отделов Управления государственной охраны Украины устроил ДТП с летальным исходом.