RU  UA  EN

пятница, 13 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 декабря

16:48
Еще один успех: украинский биатлонист вошел в топ-10 гонки на Кубке мира
16:45
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Хохфильцене
16:38
Марго Робби рассказала о смешной привычке, из-за которой часто ссорится с мужем
16:15
В Microsoft показали новый Xbox, и здесь не обошлось без мемов
16:00
Украинский футболист вошел в число главных героев недели в Лиге Европы
15:02
Дождались: Верка Сердючка таки выпустила новый трек, и такой мы ее еще не слышали
14:51
Лучший клуб Европы принял важное решение по главному тренеру
14:49
Ведущая нового "Ревизора" объяснила, почему скрывает своего мужа: все дело в хейтерах
14:32
В ожидании снега: Дженнифер Энистон порадовала соцсети милым фото из детства
13:59
Украинка вошла в десятку гонки на Кубке мира по биатлону
13:53
Ким Кардашьян рассказала, почему обратилась к суррогатному материнству
13:38
Автор хита "Охрана Отмена" выпустила ироничную песню-рецепт и яркий клип: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Градами" по Киеву: адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление

пятница, 13 декабря 2019, 17:15
переглянути новину українською

Защитник подозреваемой в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош говорит, что в словах его подзащитной, которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного"

Об этом сообщает "Украинская правда".

"А что же такого сказала Юлия Кузьменко?... О том, шо лупануть надо "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю?.. Что такого преступного она там сказала? Ничего", - сказал он.

Адвокат также уверяет, что следствие исказило слова Кузьменко касательно волонтера Маруси Звиробий. По его словам, речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и философствовалось о том, как общество это воспринимает. По словам Добоша, правоохранители "втюхать побасенкы".

Добош добавил, что также держит дома "тревожный чемоданчик" на случай, "если заберут в СИЗО, чтобы жену не напрягать", но это не значит, что он кого-то убил.

Напомним, что подозрения объявлены бойцу ООС и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугар, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугар разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки".

Как сообщал "Апостроф", в полиции заявили о масштабном поиска зацепок по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета .

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Американские тепловозы и французские катера для Украины: почему все не так?

"Слуга народа" взорвала Россию: почему сериал сняли с эфира и чего так боятся в Кремле

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: