"Градами" по Киеву: адвокат подозреваемой в убийстве Шеремета сделал громкое заявление

Защитник подозреваемой в закладке взрывчатки под авто журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Владислав Добош говорит, что в словах его подзащитной, которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного"

Об этом сообщает "Украинская правда".

"А что же такого сказала Юлия Кузьменко?... О том, шо лупануть надо "Градами" по Киеву? Так я об этом тоже говорю. Почему? Потому что люди, которые живут в мирном городе, не каждый поймет, как чувствуют себя люди, на чьи дома падают бомбы. И что, это говорит о том, что я хочу Киев уничтожить? Или к морали взываю?.. Что такого преступного она там сказала? Ничего", - сказал он.

Адвокат также уверяет, что следствие исказило слова Кузьменко касательно волонтера Маруси Звиробий. По его словам, речь шла о том, что новая власть ищет сакральную жертву и философствовалось о том, как общество это воспринимает. По словам Добоша, правоохранители "втюхать побасенкы".

Добош добавил, что также держит дома "тревожный чемоданчик" на случай, "если заберут в СИЗО, чтобы жену не напрягать", но это не значит, что он кого-то убил.

Напомним, что подозрения объявлены бойцу ООС и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугар, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

По версии следствия, Дугар разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки".

Как сообщал "Апостроф", в полиции заявили о масштабном поиска зацепок по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета .