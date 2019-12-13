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Не хватает подорожника: в сети посмеялись над необычным ремонтом в России

пятница, 13 декабря 2019, 19:38
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Пользователей сети насмешил и одновременно ужаснул ремонт электроопоры в городе Зея Амурской области (РФ).

Фотографию разместили в аккаунте города Зея.Вестник в Instagram.

Электроопору, которая находится по адресу: микрорайон Светлый, 48 вблизи средней школы №5, поремонтировали с помощью черной клейкой ленты. На фото видно, что трещины, которыми покрылась конструкция, слишком велики. Бетонная опора требует капитального ремонта или замены. Иначе она может рухнуть на головы горожанам. Жители города говорят, что столб начал разрушаться еще 2017 после того, как в него въехала машина.

Своеобразный ремонт порадовал пользователей сети.

"Можно еще подорожник приложить".

"Зеленкой помажьте".

"Лейкопластырь не поможет. Нужно зашить трещину, а затем забинтовать"

"Это смешно, пока он не обвалился и никого не убил".

"Апостроф" уже писал о том, что в Соликамске в Пермском крае место отдыха детей превратили в декорацию с фильмов ужасов.

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