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Погибшие в России пилоты участвовали в нападении на украинские корабли: фото

пятница, 13 декабря 2019, 12:25
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Экипаж российского вертолета Ми-28H "Ночной охотник", который разбился вечером, 11 декабря, в Краснодарском крае, РФ, в конце 2018 года участвовал в агрессии против Украины, когда ФСБ РФ атаковала украинские катера.

Об этом говорится в расследовании InformNapalm.

Отмечается, что оба пилота - заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин и командир эскадрильи Ми-28H Руслан Кушниренко, погибли. Волонтеры опубликовали их фото, а также поделились информацией об их участии в операции по захвату украинских катеров "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" в нейтральных водах близ Керченского пролива.

По сообщению Минобороны РФ, причиной катастрофы стал сильный туман. При этом специалисты указывают, что этот тип вертолета может свободно проводить операции в условиях тумана, и уточняют, что причиной гибели офицеров 55 вертолетного полка, является убийство с целью "зачистки свидетелей военных преступлений РФ".

Как сообщал "Апостроф", ранее InformNapalm в ответ на агрессию в Черном море, опубликовало данные российских офицеров и летчиков полка, боевые вертолеты которого атаковали в нейтральных водах украинские корабли.

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