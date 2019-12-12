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В России разбился вертолет с военными на борту: данные о погибших и их фото

четверг, 12 декабря 2019, 06:52
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Фото: соцсети

В Краснодарском крае (Россия) разбился вертолет Ми-28, в результате чего двое пилотов, которые находились на борту, погибли.

Об этом сообщает Telegram-Mash.

Так, летательный аппарат проводил учебно-тренировочный полет, из-за тумана пришлось идти на вынужденную посадку. Вертолет упал недалеко от полосы.

При крушении МИ-28 в Краснодарском крае погибли заместитель командира эскадрильи Руслан Кушниренко и подполковник Александр Склянкин.

Позже стало известно, что пилоты разбились при попытке сесть на резервную площадку. В 2 километрах от аэродрома с ними пропала связь, позже были найдены обломки машины и тела офицеров.

В Минобороны РФ катастрофу и смерть летчиков подтвердили. В ведомстве уточнили, что Ми-28 разбился во время планового учебно-тренировочного полёта в темное время суток, причем в сложных метеоусловиях.

Как сообщал "Апостроф", в России 5 сентября упал военный вертолет Ми-8. ЧП произошло в Саратовской области возле поселка Соколовый.

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