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Российских пропагандистов не пустили в Украину: опубликовано видео

пятница, 13 декабря 2019, 18:44
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Съемочную группу российского пропагандистского канала НТН в Украину не пустили пограничники.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на видео, которое российский журналист Сергей Савин опубликовал в сети.

При прохождении таможенного контроля пограничники спросили журналистов о цели визита. Савин ответил, что едет в Киев узнать больше о деле убитого журналиста Павла Шеремета, газовых переговорах двух стран и обмене пленными.

"Меня пригласили к ответственному лицу и вручили решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина - я не смог подтвердить цель запланированного пребыванием здесь", - сказал Шеремет.

Подчеркнул, что во время проверки документов пограничники относилась к нему вежливо и дипломатично.

Как ранее информировал "Апостроф", в Украину приехали журналисты пропагандистского телеканала "Звезда", они заявили, что решили воспользоваться приглашением президента Украины Владимира Зеленского, которое он объявил на встрече в нормандской формате в Париже.

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