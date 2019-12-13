Скандал с полковником ВСУ Ноздрачевым: начальник Генштаба рассказал о принятых мерах

Полковника Алексея Ноздрачева, который 12 декабря сделал скандальное заявление о реинтеграции военных ВСУ с военными РФ, воюющими на Донбассе, отозвали из отпуска и отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил военный и блогер Анатолий Штефан на странице в Facebook.

13 декабря заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Наев на встрече с ветеранами российско-украинской войны заявил о том, что по делу Алексея Ноздрачева проводится служебное расследование. Сейчас выясняют мотивы, которые побудили полковника сделать такое заявление.

Также Ноздрачева отстранили от исполнения обязанностей начальника управления Гражданско-военного сотрудничества ВСУ.

Напомним, что 12 декабря во время круглого стола в "Укринформе" Алексей Ноздрачев заявил о том, что украинские военные готовы к реинтеграции с россиянами и боевиками, которые воюют против ВСУ на оккупированном Донбассе. Добавил, что сложнее будет в этом вопросе договориться с военными и ветеранами добровольческих батальонов. Мол, они представляют праворадикальные течения и не всегда контролируемы со стороны государства.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Алексей Ноздрачев публично извинился на личной странице в Facebook за свои слова.