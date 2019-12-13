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Спасатели пытались уничтожить вещдоки по сгоревшему колледжу: первые детали

пятница, 13 декабря 2019, 23:10
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Сотрудники ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Одесской области пытались уничтожить документы, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении ими служебных обязанностей и привели к тому, что 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса при пожаре погибли 12 человек.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители ГУ ДСНС пытались скрыть и уничтожить документацию по проведенной проверки противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений учебного заведения. Ведь сегодня уже известно, что в помещении колледжа не сработала пожарная сигнализация.

Сейчас в рабочих кабинетах подозреваемых продолжаются обыски. Руководство ГЧС Одесской области обвиняют в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия. Им грозит лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Как сообщал "Апостроф", 12 января, поисково-спасательная операция на месте пожара в одесском колледже экономики была завершена, был опубликован обновленный список жертв трагедии.

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