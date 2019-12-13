В Днепре парень выпал с девятого этажа и убежал с места: детали удивительной истории

В Днепре молодой человек выпал из окна 9-го этажа и чудом остался жив.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Пострадавший - студент местного вуза. В день происшествия праздновал день рождения и употреблял наркотические вещества. Когда зашел в туалет на 9-м этаже общежития, то открыл окно и выпрыгнул вниз. Юноша упал на припаркованный рядом с общежитием Ford и чудом остался жив.

После падения слез с капота и самостоятельно добрался в свою комнату. Получил незначительные ранения. У автомобиля теперь повреждена крыша и разбито лобовое стекло.

Ранее "Апостроф" информировал о том, что в Днепре за два дня произошло сразу два смертельных ЧП, в результате которых погибли девушки. Первую заметили прохожие на козырьке подъезда. Ей 21 год и она покончила жизнь самоубийством, прыгнув с балкона общего 10 этажа. Буквально на следующий день другая девушка тоже покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из общего балкона 13 этажа.