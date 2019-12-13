В Европе приняли важное решение по деньгам Януковича

Швейцария еще на год продлила срок действия замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения.

Об этом сообщает Посольство Швейцарии в Киеве в Twitter.

"Сегодня Федеральный совет Швейцарии продлил на один год превентивное замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения (около 70 млн швейцарских франков). Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной", - говорится в сообщении.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) сроком на 3 года.

Суд также обязал Россию вернуть Украине 1,16 млн фунтов, которые Украина выплатила в качестве компенсации части судебных расходов по иску о "долге Януковича".

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Россия собирается требовать с Украины 4,5 млрд. долларов в деле о "долге Януковича" . Якобы, сумма долга с 3 млрд. долларов, учитывая проценты, возросла.

В ноябре 2018 Россия вернула Украине средства, которые и выплатила в качестве компенсации части судебных расходов по иску о "кредитах Януковича".