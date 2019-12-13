В Украине обновили список противопоказаний при вакцинации: что изменилось

В Украине вступил в силу приказ, который изменил перечень медицинских противопоказаний к вакцинации.
Об этом говорится в указе № 2070, который был принят Министерством здравоохранения Украины 11 декабря.
Украинские врачи сделали ряд новых предписаний, которые касаются аллергиков, беременных женщин и людей, которые болеют вирусными инфекциями.
Абсолютно противопоказано вакцинироваться:
- Тем, у кого наблюдаются острые заболевания с повышением температуры выше 38°C - противопоказания для рутинной вакцинации. Однако при этом уточняется, что вакцинация во время острого заболевания не снижает иммунного ответа на введение вакцин или роста риска возникновения побочных реакций.
- Тем, у кого была анафилактическая реакция на прошлую дозу вакцины.
- Беременным - МОЗ Украины, как и международные организации здравоохранения, пришли к выводу, что этой категории противопоказано введение живых вакцин (к примеру КПК и другие).
- При тяжелой иммуносупрессии / иммунодефиците – противопоказано введение живых вакцин.
- Ветрянка и корь – не рекомендуется прививаться 4 недели с момента начала ветрянки.
Новые предписания:
- Теперь не является противопоказанием к вакцинации прорезывание зубов, диспепсия, простуда с повышенной температурой или без, которые часто встречаются у детей первых лет жизни.
- Острые болезни. Также вакцинироваться можно во время острого протекания болезни, но с температурой не выше 38°C. Вакцинация во время острого заболевания не снижает иммунного ответа на введение вакцин и не повышает риски возникновения побочных реакций. Лица с острыми заболеваниями с лихорадкой выше 38°С могут быть вакцинированы, как только поправятся и без признаков острой болезни, – отмечает МОЗ Украины в новых предписаниях.
- Лечение антибиотиками. Также медики не запрещают прививаться во время лечения антибиотиками. По словам врачей, факт применения антибактериальных препаратов никак не связан с показаниями или отсутствием показаний к вакцинации, поскольку антибиотики не влияют способность организма вырабатывать иммунитет.
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Аллергики. Согласно новым рекомендациям, людям с аллергией на яичный белок разрешается прививаться вакцинами с содержанием компонента от кори, эпидемиологического паротита, краснухи и ветрянки, от гриппа – обычным способом. Как обозначено, это потому, что остаточное количество яичного белка недостаточно для инициации аллергической реакции. Кроме того, от вышеуказанных заболеваний есть инактивированные вакцины, в которых компонент термически обработан. Исключением является вакцина от желтой лихорадки – перед ее введением рекомендовано провести кожные пробы. Если результат пробы с вакциной положительный, ее вводят малыми дозами под присмотром.
Аллергия на желатин – если результат по кожной пробы с вакциной положительный, вводить малыми дозами под присмотром.
Кроме того, людям с аллергией на лактозу разрешается вводить вакцину обычным способом без применения специальных мер. (Лактоза содержится в составе АКДС / АаКДС). И так далее.
Вакцинацию не нужно откладывать в случае:
- Аллергии на бытовые аллергены и на аллергены растительного происхождения.
- Также не является противопоказанием к прививочному процессу наличие аллергии в семейном анамнезе и аллергии на антибактериальные препараты, используемые рутинно.
Исключение являются лишь вакцины, содержащие неомицин и / или полимиксин, противопоказаны лицам, в анамнезе имели анафилактические реакции на эти антибактериальные препараты.
- Беременность. Напомним, как мы сообщали выше, во время беременности не рекомендуют вводить живые вакцины. Однако в период лактации прививаться не противопоказано.
Как сообщает МОЗ Украины, вакцинация инактивированными вакцинами или вакцинами, содержащими живой вирус, не влияет на безопасность женщин или детей, находящихся на грудном вскармливании.
Вакцинация преждевременно рожденных детей – разрешена.
Прививка БЦЖ только что родившихся детей с низкой массой тела проводится после достижения ребенком массы тела 2000 граммов.
Как сообщал "Апостроф", Украина вместе с африканскими государствами Конго, Либерией, Мадагаскаром и Сомали возглавила список стран с самым высоким уровнем заболевания на корь.