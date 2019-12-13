В Украине обновили список противопоказаний при вакцинации: что изменилось

Аллергики. Согласно новым рекомендациям, людям с аллергией на яичный белок разрешается прививаться вакцинами с содержанием компонента от кори, эпидемиологического паротита, краснухи и ветрянки, от гриппа – обычным способом. Как обозначено, это потому, что остаточное количество яичного белка недостаточно для инициации аллергической реакции. Кроме того, от вышеуказанных заболеваний есть инактивированные вакцины, в которых компонент термически обработан. Исключением является вакцина от желтой лихорадки – перед ее введением рекомендовано провести кожные пробы. Если результат пробы с вакциной положительный, ее вводят малыми дозами под присмотром.

Аллергия на желатин – если результат по кожной пробы с вакциной положительный, вводить малыми дозами под присмотром.

Кроме того, людям с аллергией на лактозу разрешается вводить вакцину обычным способом без применения специальных мер. (Лактоза содержится в составе АКДС / АаКДС). И так далее.