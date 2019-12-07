Страшная статистика: Украина попала в топ-5 стран по смертельно опасной болезни

Украина вместе с африканскими государствами Конго, Либерией, Мадагаскаром и Сомали возглавила список стран с самым высоким уровнем заболевания на корь.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центров Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний (ЦКБ), на долю этих пяти стран пришлась почти половина всех случаев кори в мире.

Согласно новым оценкам, в 2018 году от кори в мире умерло свыше 140 000 человек. Причиной их смерти стал резкий рост заболеваемости, вызванный рядом вспышек во всех регионах.

Авторы доклада приходят к выводу, что корь имеет наиболее неблагоприятные последствия для стран Африки к югу от Сахары, где многие дети систематически пропускают вакцинацию.

Для защиты населения от болезни ВОЗ рекомендует обеспечить двумя дозами коревой вакцины 95% жителей каждой страны и каждого населенного пункта.

Как сообщал "Апостроф", в Украине ожидаются две вспышки заболеваемости гриппом и ОРВИ.