Археологи нашли загадочные "шапки" древних египтян: опубликованы фото

Ученые и археологи впервые идентифицировали две необычные "шапки", изготовленные из воска, которые украшали головы скелетов возрастом 3300 лет.

На необычные находки исследователи наткнулись на кладбищах египетского города Ахетатен.

Ученые считают, что такая находка может раз и навсегда решить несколько гипотез о значении этих головных уборов. Также можно будет определить, какой была их функция в те времена.

"Раскопки двух конусов с кладбищ Амарны подтверждают, что трехмерные головные конусы на восковой основе иногда надевали на мертвых в Древнем Египте, и что доступ к этим объектам не был ограничен высшей элитой. Открытие в Амарне поддерживает идею о том, что живые также носили такие головные уборы, хотя до сих пор трудно определить, как часто и почему", - говорят специалисты.

В искусстве такие конусы встречаются очень не редко. Их изображали на головах гостей на банкете или владельцев гробниц. Кроме того, такие конусы изображали на головах людей, которые ловят рыбу и охотятся в загробной жизни.

Всего было обнаружено два скелета: женщины около 29 лет и лицу с неустановленным полом в возрасте от 15 до 20 лет.

Оба захоронения были простыми, что может означать, что головные конусы предназначены не только для высокопоставленных членов общества. Также не исключено, что рабочий класс банально повторял за высокими чинами.

Также ученые развеяли гипотезу о том, что конусы заполнялись душистым маслом. В ходе анализа на головных уборах не обнаружили следов масла и любых других ароматизаторов.

Напомним, что вВ Омане, в провинции Дибба Аль-Байя, обнаружили гробницу железного века с древним египетским амулетом.