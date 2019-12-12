Археологи обнаружили уникальный древнеегипетский амулет: фото

В Омане, в провинции Дибба Аль-Байя, обнаружили гробницу железного века с древним египетским амулетом – "глазом Гора".

Об этом сообщают египетские СМИ.

Исследователи обнаружили склеп овальной формы, который был частью похоронного комплекса и был построен между сотым годом до нашей эры и трехсотым нашей. Министерство культуры и наследия Омана пригласило к исследованиям итальянских ученых. Они обнаружили коллективные гробницы из камня позднего бронзового периода. Были найдены останки 188 захороненных и около 3500 артефактов.

В одной из гробниц был найден артефакт в виде левого глаза древнеегипетского бога Гора, который, согласно мифам, был выбит в битве с Сетом. Именно этот глаз якобы послужил причиной воскрешения бога Осириса. "Глаз" символизировал царскую власть и здоровье.

Как сообщал "Апостроф", ранее археологи из США при помощи инфракрасного сканера обнаружили на семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина татуировки.