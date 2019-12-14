Епифаний сделал неожиданное заявление о признании ПЦУ Москвой

Российская православная церковь будет вынуждена признать автокефалию ПЦУ, но сделает это последней среди всех остальных.

Об этом рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Российская православная церковь вынуждена будет признать автокефалию Православной церкви Украины, но последней среди других поместных православных церквей. Поэтому мы ожидаем сейчас признание от других православных церквей, а РПЦ будет вынуждена признать нашу субъектность. Сейчас мы видим, что мы для них не существуем, как церковь, мы не являемся субъектом, но мы убеждены: когда все другие признают, то и наши соседи будут вынуждены считаться с мнением всех ", - сказал митрополит.

Добавил, что в течение прошлого года к ПЦУ со стороны Московского патриархата присоединились около 600 приходов.

Как информировал "Апостроф" ранее, митрополит Епифаний заявил, что окружение патриарха Филарета сеет вражду и ненависть, у него за спиной играют некоторые пророссийские силы.