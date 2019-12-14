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Гречка вросла в колени: в сеть попали жуткие видео и фото пыток ребенка в России

суббота, 14 декабря 2019, 21:24
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В российском городе Омск 35-летний Сергей Казаков так издевался над своим пасынком, что ребенку понадобилась срочная операция - в колени мальчика вросла гречка, на которой его заставлял стоять отчим.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина наказывал ребенка за несвоевременный возврат из школы, плохие оценки, длинные прогулки. Заставлял стоять голыми коленями на зернышках гречки, пинал, таскал за волосы, избивал ногами. Издевательства снимал на видео. Иногда "воспитательный процесс" растягивался на 9 часов.

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27-летняя мать школьника знала о пытках и часто наблюдала их воочию, но в милицию не обращалась и от мужа не уходила. Во время очередных побоев парень убежал к соседям, которые и вызвали полицию. Ребенка госпитализировали в местную больницу.

Там медики провели парню операцию - вырезали поврежденные участки кожи на коленях и почистили раны от бытового мусора. Дополнительные анализы показали и то, что ребенок истощен. Парня долгое время не кормили.

Сейчас следователи возбудили против матери и отчима пострадавшего ребенка уголовное дело. Им инкриминируют пытки, умышленное причинение вреда средней тяжести здоровью и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Нидерландах предъявили обвинение в сексуальном насилии 67-летнему мужчине, который жил на ферме в селе Рёйнерволд и в течение девяти лет держал там взаперти своих шестерых детей.

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