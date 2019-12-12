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Матрасный секс-скандал со "слугой народа": Джокер слил переписку с героиней от имени Яременко

четверг, 12 декабря 2019, 19:59
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Пранкер "Джокер" во время переписки с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Галиной Третьяковой, которая во время заседания Верховной Рады обсуждала с мужем секс на новом матрасе, узнал его марку и посоветовал пищевые добавки для улучшения оргазма.

Переписку, которую пранкер вел от имени ее коллеги по фракции Богдана Яременка, "Джокер" обнародовал в своем Telegram-канале.

"Пообщался с героиней нового секс-скандала, депутатом от Слуг Галиной Третьяковой. От имени ещё одного секс-героя Яременко. Узнал марку матраца для любовных утех "Венето". И что сексу быть - независимо от государственных дел!" - подписал он опубликованные скрины переписки.

В переписке неизвестный шутник попытался получить фото нового матраса под предлогом покупки такого же.

"Это к мужу. Но на вашем месте я бы попросила фото СТАРОГО матраса", - отшутилась народный депутат.

Как сообщал "Апостроф", ранее пранкер "Джокер" обнародовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Украины Александрой Клитиной, попавшей в громкий скандал, поводом для которого стал тот факт, что она якобы получила должность через постель.

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