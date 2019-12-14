Под Хмельницким пьяный водитель устроил смертельное ДТП: опубликованы фото

13 декабря в 16:40 в селе Волчья Гора Хмельницкого района 50-летний нетрезвый мужчина насмерть сбил женщину, а еще одну - травмировал.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

Житель села Захаровцы в тот день сел за руль ЗАЗ 1102 нетрезвым. Позже проверка на алкоголь обнаружила в его крови 2,4 промилле алкоголя. Во время движения наехал на двух женщин-пешеходов, которые шли по обочине в попутном направлении.

63-летняя женщина от полученных травм погибла на месте. А 65-летнюю пострадавшую госпитализировали в областную больницу. Медики диагностировали у нее вывих правого плеча, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы.

Водителя легковушки задержали. Его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчине "светит" до 8 лет лишения свободы. Сейчас ему избирают меру пресечения.

"Апостроф" уже сообщал о том, что в селе Луково Иршавского района на Закарпатье автомобиль столкнулся с автобусной остановкой . В результате аварии погибла девушка в возрасте 17 лет.